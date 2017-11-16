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    الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح المجمع الأولمبي الرياضي الـ 42

    ١٦.١١.٢٠١٧ [١٠:٢٢]

    أبشرون، 16 نوفمبر، أذرتاج

    حضر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في السادس عشر من نوفمبر تشرين الثاني اليوم في حفل افتتاح مجمع أبشرون الأولمبي الرياضي.

    وابلغ مراسل أذرتاج أن رئيس الدولة قص الشريط الرمزي إيذانا بتدشين المجمع الرياضي.

    وقدم وزير الشباب والرياضة ازاد رحيموف معلومات للرئيس إلهام علييف حول الأعمال المنفذة جاء فيها أن المجمع مشيد بناء على القرار الجمهوري الصادر عن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في السابع والعشرين من مايو عام احد عشر وألفين ليبلغ عدد المجامع الرياضية في البلد اثنين وأربعين مجمعا رياضيا أولمبيا.

    بعد التعرف إلى المجمع الرياضي اجتمع الرئيس إلهام علييف بمجموعة من ممثلي المجتمع والرياضيين.

    وفي ختام الزيارة التقطت صور تذكارية.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح المجمع الأولمبي الرياضي الـ 42
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    الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح المجمع الأولمبي الرياضي الـ 42 الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح المجمع الأولمبي الرياضي الـ 42 الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح المجمع الأولمبي الرياضي الـ 42 الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح المجمع الأولمبي الرياضي الـ 42 الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح المجمع الأولمبي الرياضي الـ 42 الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح المجمع الأولمبي الرياضي الـ 42 الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح المجمع الأولمبي الرياضي الـ 42 الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح المجمع الأولمبي الرياضي الـ 42 الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح المجمع الأولمبي الرياضي الـ 42 الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح المجمع الأولمبي الرياضي الـ 42 الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح المجمع الأولمبي الرياضي الـ 42 الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح المجمع الأولمبي الرياضي الـ 42 الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح المجمع الأولمبي الرياضي الـ 42 الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح المجمع الأولمبي الرياضي الـ 42 الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح المجمع الأولمبي الرياضي الـ 42 الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح المجمع الأولمبي الرياضي الـ 42 الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح المجمع الأولمبي الرياضي الـ 42 الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح المجمع الأولمبي الرياضي الـ 42 الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح المجمع الأولمبي الرياضي الـ 42 الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح المجمع الأولمبي الرياضي الـ 42 الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح المجمع الأولمبي الرياضي الـ 42 الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح المجمع الأولمبي الرياضي الـ 42 الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح المجمع الأولمبي الرياضي الـ 42 الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح المجمع الأولمبي الرياضي الـ 42