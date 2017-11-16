باكو، 16 نوفمبر، أذرتاج استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في السادس عشر من نوفمبر تشرين الثاني اليوم النائب الأول لرئيس الوزراء الكازاخستاني عسكر مامين.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يستقبل النائب الأول لرئيس الوزراء الكازاخستاني

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