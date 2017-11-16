باكو، 16 نوفمبر، أذرتاج خسر نادي خزر أمام مضيفه شوالان بهدف دون رد ضمن الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى الأذربيجانية للمحترفين لكرة القدم. وابلغ مراسل أذرتاج أن هدف المباراة المقامة على ملعب أذال أرينا بضاحية باكو العاصمة سجله كفيريتيا في د28.

AZERTAG.AZ : خزر يخسر أمام شوالان

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