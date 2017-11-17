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    الرئيس إلهام علييف يستقبل نائب رئيس الوزراء الأوزبكستاني

    ١٧.١١.٢٠١٧ [١١:١٣]

    باكو، 17 نوفمبر، أذرتاج

    استقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في السابع عشر من نوفمبر تشرين الثاني اليوم نائب رئيس الوزراء الاوزبكستاني عليشير سلطانوف.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يستقبل نائب رئيس الوزراء الأوزبكستاني
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