باكو، 17 نوفمبر، أذرتاج استقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في السابع عشر من نوفمبر تشرين الثاني اليوم نائب رئيس الوزراء الاوزبكستاني عليشير سلطانوف.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يستقبل نائب رئيس الوزراء الأوزبكستاني

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