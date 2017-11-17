    • / ثقافة

    ثقافة


    انتخاب أذربيجان نائبا لرئيس لجنة التراث العالمي في اليونسكو

    ١٧.١١.٢٠١٧ [١١:٣٦]

    باريس، 17 نوفمبر (أذرتاج).

    انتخبت جمهورية أذربيجان نائبا لرئیس لجنة التراث العالمي التابعة للیونسكو في الدورة الاستثنائية للجنة التراث العالمي في مقر اليونسكو. شارك فيه ممثلو 12 بلدا عضوا جديدا في اللجنة.

    يذكر ان أذربيجان تشغل مقعدا بصفة عضو في هذه اللجنة منذ عام 2015 لمدة 4 سنوات.

    كما اصبحت اذربيجان عضوا في مكتب اللجنة الى جانب البحرين والبرازيل واسبانيا وزيمبابوي والصين.

    وسيرأس البحرين لجنة التراث العالمي للعام المقبل. وستستضيف العاصمة البحرينية المنامة الدورة الـ42 للجنة في العام المقبل.

    تعني اللجنة بحماية وصون التراث العالمي بشقيه الثقافي والطبيعي في منظمة اليونسكو.

    يذكر ان الموقعين الثقافيين لأذربيجان وهما البلدة القديمة (إيجري شهر) ومحمية قوبوستان أدرجا عامي 2000 و 2007 في قائمة التراث العالمي.

    AZERTAG.AZ :انتخاب أذربيجان نائبا لرئيس لجنة التراث العالمي في اليونسكو
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٥‎.١١.٢٠١٧ [٢٠:٣٣]
    افتتاح معرض عائدة محمودوفا «الصحراء كما هي» في دبي
    ٠٨.١١.٢٠١٧ [١٢:٢٩]
    أذربيجان تشارك في مؤتمر "أدب الأطفال" في القاهرة
    ٠٦.١١.٢٠١٧ [١٨:١٤]
    مطربة أذربيجانية: لا حاجة الى المشاركة في المهرجانات الخارجية للتسوق الرائع
    ٠١.١١.٢٠١٧ [٢٠:١٧]
    إشهار كتاب مختارات القصة الأذربيجانية الصادرة في مصر
    انتخاب أذربيجان نائبا لرئيس لجنة التراث العالمي في اليونسكو