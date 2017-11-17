انتخاب أذربيجان نائبا لرئيس لجنة التراث العالمي في اليونسكو

باريس، 17 نوفمبر (أذرتاج).

انتخبت جمهورية أذربيجان نائبا لرئیس لجنة التراث العالمي التابعة للیونسكو في الدورة الاستثنائية للجنة التراث العالمي في مقر اليونسكو. شارك فيه ممثلو 12 بلدا عضوا جديدا في اللجنة.

يذكر ان أذربيجان تشغل مقعدا بصفة عضو في هذه اللجنة منذ عام 2015 لمدة 4 سنوات.

كما اصبحت اذربيجان عضوا في مكتب اللجنة الى جانب البحرين والبرازيل واسبانيا وزيمبابوي والصين.

وسيرأس البحرين لجنة التراث العالمي للعام المقبل. وستستضيف العاصمة البحرينية المنامة الدورة الـ42 للجنة في العام المقبل.

تعني اللجنة بحماية وصون التراث العالمي بشقيه الثقافي والطبيعي في منظمة اليونسكو.

يذكر ان الموقعين الثقافيين لأذربيجان وهما البلدة القديمة (إيجري شهر) ومحمية قوبوستان أدرجا عامي 2000 و 2007 في قائمة التراث العالمي.