أردوغان يشارك في القمة السورية في سوتشي
AzerTAg.az
١٧.١١.٢٠١٧ [١١:٥٣]
باكو، 17 نوفمبر (أذرتاج).
سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين من جديد في 22 نوفمبر في مدينة سوتشي الروسية.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأناضول ان الطرفين سيناقشان في اللقاء الذي ينتظر حضوره الرئيس الايراني حسن روحاني ايضا آخر تطورات الاوضاع في سورية والمنطقة بأسرها.
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