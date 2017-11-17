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    ميل موغان يسحق صباح برباعية نظيفة

    ١٧.١١.٢٠١٧ [١٩:٢٢]

    باكو، 17 نوفمبر، أذرتاج

    حقق ميل موغان فوزا كبيرا على مضيفه صباح ضمن الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    وابلغ مراسل أذرتاج أن صباح خسر امام جمهوره في مباراة منظمة على ملعب قصبة بيناء بقيادة الحكم خليلوف مفيدا أن اهداف الضيف ميل موغان سجلها علييف في د18 وبابايف في د34 وبابازاده في د37 وبخشعلييف في د88.

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