قراباغ يفوز منقوصا من الحارس على حساب سومغايت

باكو، 18 نوفمبر، أذرتاج

انطلقت الجولة الثانية عشرة من دوري توباز الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

وابلغ مراسل أذرتاج أن قراباغ الأغدامي تغلب على ضيفه سومغايت مساء الأمس في مباراة أقيمت على ملعب باكو الأولمبي بإدارة الحكم محمدوف.

وأوضح أن المباراة استهلت بهجمات متبادلة أدت إلى طرد الحكم حارس قراباغ شيهيتش في د30 بالبطاقة الحمراء غير أن النادي الأغدامي فتح الحساب على الرغم من مواصلته المباراة منقوصا وذلك في د41 عن طريق ألميدا.

وفي الشوط الثاني تمكن قراباغ من زيادة الحساب بواسطة دينو في د65 ليضيف ثلاث نقاط أخرى إلى رصيده كي يعزز موقفه بصدارة الترتيب 28 نقطة فيما تجمد رصيد سومغايت عند 18 نقطة رابعا.