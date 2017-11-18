باكو، 18 نوفمبر (أذرتاج). يعد البندق مصدر دخل العائلات أساسا في عدة محافظات أذربيجان منها زاقاطالا حيث يقوم الأهالي بتنظيم مهرجان سنوي بمناسبة إنتاجهم الوفير. وتعد أذربيجان رابع دول مصدرة للبندق في العالم حسب تقديرات منظمة الزراعة والتغذية الدولية بإنتاج سنوي يقرب من 35 ألف طن.

AZERTAG.AZ : مهرجان البندق الذهبي في زاقاطالا - صور

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