باكو، 19 نوفمبر (أذرتاج). التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والوفد المرافق له.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الخارجية الروسي والوفد المرافق له

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