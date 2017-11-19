الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الخارجية الروسي والوفد المرافق له
AzerTAg.az
١٩.١١.٢٠١٧ [٢٠:٤٣]
باكو، 19 نوفمبر (أذرتاج).
التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والوفد المرافق له.
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