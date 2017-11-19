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    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الخارجية الروسي والوفد المرافق له

    ١٩.١١.٢٠١٧ [٢٠:٤٣]

    باكو، 19 نوفمبر (أذرتاج).

    التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والوفد المرافق له.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الخارجية الروسي والوفد المرافق له
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