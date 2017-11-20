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    استهلاك المنتجات النفطية في أذربيجان 2.8 مليون طن

    ٢٠.١١.٢٠١٧ [١١:٥‎٧]

    باكو، 20 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    تم استهلاك منتجات تكرير النفط الأساسية في أذربيجان خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الجاري 2.8 مليون طن وهذا انخفض بنسبة 2.2 في المائة قياسا إلى الفترة نفسها من عام 2016.

    وقالت هيئة الإحصاء في بيان إن 34.5 في المائة من حجم الاستهلاك العام من نصيب بنزين السيارات و33.4 في المائة من نصيب وقود الديزل و11.8 في المائة من قسط وقود المازوت و3.9 في المائة من الكيروسين للطيران و4.3 في المائة من البنزين المستخدم في صناعة النفط والكيمياء و3.2 في المائة من الغاز المسيل و5.5 في المائة من البيتوم النفطي و1.1 في المائة من زيوت التشحيم و2.3 في المائة من سائر المنتجات النفطية.

    AZERTAG.AZ :استهلاك المنتجات النفطية في أذربيجان 2.8 مليون طن
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