وزير الخارجية الروسي يزور ضريح حيدر علييف ومقبرة الشهداء

باكو، 20 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

قام الوفد تحت قيادة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش زيارته في أذربيجان اليوم بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة ووضع إكليلا من الزهور أمام ضريحه تخليدا لذكراه.

كما وضع الوزير باقات من الزهور على قبر الأكاديمية ظريفا علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة تخليدا لذكراها.

ثم زار وزير الخارجية الروسي مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها ووضع إكليلا من الزهور أمام نصب "المشعل الأبدي" إجلالا لذكراهم.