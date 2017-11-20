باكو، 20 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) يعقد اجتماع وزيري الخارجية الأذربيجاني والروسي ألمار محمدياروف وسيرغي لافروف اليوم في باكو. أفادت وكالة أذرتاج أنه سيعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب الاجتماع.

AZERTAG.AZ : اجتماع وزيري أذربيجان وروسيا

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