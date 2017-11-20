اجتماع وزيري أذربيجان وروسيا
AzerTAg.az
٢٠.١١.٢٠١٧ [١٣:١٩]
باكو، 20 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
يعقد اجتماع وزيري الخارجية الأذربيجاني والروسي ألمار محمدياروف وسيرغي لافروف اليوم في باكو.
أفادت وكالة أذرتاج أنه سيعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب الاجتماع.
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