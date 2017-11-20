استخراج 160 مليون برميل من "اذري – جيراق – جونشلي" في الأشهر التسعة

باكو، 20 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

بلغ الاستخراج اليومي المتوسط من آبار مجموعة حقول "أذري – جيراق – جونشلي" البحرية الأذربيجانية 160 مليون برميل أي نحو 22 مليون طن خلال أشهر يناير – سبتمبر للعام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة "بي بي أذربيجان" أن الشركة استغلت خلال الفترة المشمولة بالتقرير في مجموعة الحقول 114 بئر للاستخراج و45 بئرا للغاز وضخ الماء. كما أن عدد الآبار المحفورة في مجموعة الحقول خلال للعام السابق وصل إلى 15 بئرا للنفط و4 أبار للغاز وضخ الماء.

وأضافت الشركة أنها صرفت 339 مليون دولار تقريبا لمشروع "اذري – جيراق – جونشلي" خلال العام الجاري لنفقات التشغيل و890 مليون دولار للإصلاح.

حصص الشركات في حقول "أذري – جيراق - جونشلي" كما يلي: بي بي (35.8 في المائة)، سوكار (11.6 في المائة) وشيفرون (11.3 في المائة) وإنبكس (11 في المائة) وستات أويل (8.6 في المائة) وإكسون موبيل (8 في المائة) وتباو (6.8 في المائة) وإيتوتشو (4.3 في المائة) وأنقج فيديش ليميتد (2.7 في المائة).