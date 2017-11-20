صحفي قيرغيزي طلب من رئيس بلاده ان يهديه ساعته

باكو، 20 نوفمبر (أذرتاج).

طلب رئيس تحرير صحيفة "دي فاكتو" القرغيزية آمانتور موساقولوف من رئيس بلاده ألماظ بيك آتامبايف ان يهديه ساعته، ذلك أثناء مؤتمر صحفي مكرس لنتائج فترة رئاسته لقيرغيزستان.

أفادت أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام الأجنبية ان الصحفي قال للرئيس عند طرحه سؤالا له من الميكرفون إنه رأى في المنام استلامه ساعة يد كهدية من رئيس البلاد. فطلب من الرئيس إهداء الساعة إليه.

بعد ذلك أهدى الرئيس القيرغيزي ساعته التي كانت في يده الى الصحفي مبتسما قائلا: أحمد الله انك لم تطلب سروالي".