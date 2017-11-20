باكو تستضيف اجتماعا لوزراء الخارجية الأذربيجاني والباكستاني والتركي
AzerTAg.az
٢٠.١١.٢٠١٧ [١٧:١٧]
باكو، 20 نوفمبر أذرتاج
قال ائلمار محمدياروف إن باكو تستضيف في الثلاثين من نوفمبر الحالي اجتماعا لوزراء الخارجية الأذربيجاني والباكستاني والتركي.
ونقل مراسل أذرتاج عن محمدياروف وزير الخارجية الأذربيجاني قوله في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع له بنظيره الروسي سيرغي لافروف في باكو اليوم إن الاجتماع الوزاري الثلاثي ينعقد قبل المؤتمر الوزاري السابع المقرر إقامته في باكو ضمن عملية إسطنبول.
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