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    الرئيس الأذربيجاني يلتقي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم والأمين العام للفيفا

    ٢٠.١١.٢٠١٧ [١٨:٣٣]

    باكو، 20 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو والأمين العام للفيفا فاطمة سامورا.

    أفادت وكالة أذرتاج أن جياني إنفانتينو قدم هدايا فيفا إلى رئيس الدولة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني يلتقي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم والأمين العام للفيفا
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    الرئيس الأذربيجاني يلتقي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم والأمين العام للفيفا الرئيس الأذربيجاني يلتقي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم والأمين العام للفيفا الرئيس الأذربيجاني يلتقي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم والأمين العام للفيفا الرئيس الأذربيجاني يلتقي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم والأمين العام للفيفا الرئيس الأذربيجاني يلتقي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم والأمين العام للفيفا