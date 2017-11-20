شركة "تينسنت" الصينية أغلى شركة في آسيا

بكين، 20 نوفمبر (أذرتاج).

أصبحت عملاقة "تينسنت" الصينية للاتصالات أغلى شركة في القارة الآسيوية مع تسجيل قيمة أسهمها رقما قياسيا في مصفق هونكونغ.

أفاد مراسل أذرتاج من بكين ان قيمة سهم واحد للشركة بلغت 420 دولار هونكونغي (54 دولار امريكي) في ختام تعاملات البورصة في 20 نوفمبر. بهذا اصبحت الشركة أغلى شركة في آسيا بعد تجاوز قيمتها السوقية 500 مليار دولار امريكي وسادس أغلى شركة في العالم بعد "آبل" و" ألفابت " و"مايكراسوفت" و"آمازون" و"فيسبوك".

وبلغت أرباح الشركة 9.8 مليارات دولار امريكي في الربع الثالث من العام الراهن بعد زيادتها 61 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها للعام الماضي.

قال المدير التنفيذي للشركة ما خواتين ان زيادة الأرباح مرتبطة أساسا بالتطبيق الواسع لخدمات "أونلاين" ونظام الدفع من الهواتف الجوالة.

تأسست عام 1998 ويقع مقرها في شينزين، غوانغدونغ. تقوم الشركة ايضا بتطوير ونشر ألعاب الفيديو والإعلانات وخدمات البريد الالكتروني. ان شبكة التواصل الاجتماعي Wechat و ميسينجر QQ للشركة مشهورة في العالم. ويبلغ مستخدمو Wechat شهريا مليار شخص. ويعمل في مؤسسات الشركة أكثر من 38 ألف عامل.