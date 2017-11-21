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    اقتصاد


    قولوزاده: هدفنا هو جلب السياح الصينيين الى البلد

    ٢١.١١.٢٠١٧ [١٥‎:٠٥‎]

    باكو، 21 نوفمبر (أذرتاج).

    قال المتحدث الرسمي باسم مكتب الترويج السياحي الوطني كنعان قولوزاده في حديثه مع الصحفيين ان تطوير السياحة في أذربيجان يجب ألا يكتفي بشمول مدينة باكو، بل يشمل على أقاليم البلد أيضا. لذا يتم تنفيذ العديد من المشاريع التي تهم السياح وتجذبهم في أجمل مناطق أذربيجان.

    "يأتي الى البلد سياح من البلدان العربية. والآن وضعنا امام أعيننا هدفا لجذب السياح من الصين. ونعمل على ذلك. سوف تركّب قريبا في باكو أجهزة الدليل السياحي الناطقة باللغتين الروسية والانجليزية"، على حد قول قولوزاده.

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