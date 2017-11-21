أمريكا تخطط صنع جيل جديد من القاذفات لا يكشفه الرادار

باكو، 21 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

تخطط وزارة الدفاع الأمريكية صنع جيل جديد من القاذفات الشبحية على شكل خفافيش لا يكشفها الرادار.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن قناة "بي بي سي" أن المهندسين الأمريكان البارزين يشاركون في المشروع. سيُكلّف كل منها حوالى 550 مليون دولار. وسيتم بناء مصنع في لوس أنجلوس لتنفيذ المشروع سيعمل فيه أكثر من 5000 موظف بحلول عام 2019 لضمان أن التصميم الجديد للقاذفات جاهز للتسليم بحلول منتصف 2030.