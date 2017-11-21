مدرب قراباغ: قدرة تشيلسي معلومة وعلينا ألا نخطأ

باكو، 21 نوفمبر أذرتاج

قال قربان قربانوف إننا نستعد لمباراة صعبة ستكون مهمة بالنسبة لنا ولغريمنا على حد سواء وهي مباراة أخيرة ننظمها في باكو ضمن مرحلة المجموعات لدوري الأبطال وقدرة المنافس معلومة وسنسعى إلى عدم الخطأ في الملعب.

ونقل مراسل أذرتاج عن قربانوف مدرب قراباغ الأغدامي قوله في مؤتمر صحفي عقده في الواحد والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني اليوم عشية مباراة يحل تشيلسي الإنكليزي ضيفا عليه في باكو ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم إن «النادي لا يفكر حاليا في لاعبين معاقبين ومصابين وسيتضح صاحب موقع بدرو المصاب غدا ولا أفكر في انتقالات جديدة حيث أن أداء اللاعبين يرضيني وانظر إلى أداء اللاعبين أكثر من أعمارهم وأتوكل على جميع اللاعبين وكل منهم مهم بالنسبة لي».

وأضاف قربانوف أن الضغط يكون على النادي دائما و«أن دوري أبطال أوروبا مسابقة رقم أول في أوروبا ويتوقع مشجعون نتيجة أحسن منا دوما ولكننا نلتقي غدا أحد اقوى أندية أوروبا تشيلسي ونحاول ممارسة أداء لائق وأود أن يرضى مشجعون عن أدائنا ولو خسرنا».