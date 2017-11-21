حكومة الائتلاف السلوفينية مهددة بالانهيار بسبب لاجئ سوري

باكو، 21 نوفمبر (أذرتاج).

أدى تباين الآراء في الحكومة السلوفينية حول اللاجئ السوري أحمد الشامي (47 عاما) الى أزمة حكومية محتملة في البلد.

نشبت الازمة بعد تدخل رئيس الوزراء ميروسلاف سيرار في قضية اللاجئ السوري أحمد الشامي لمنع ترحيله من سلوفينيا بتطبيق مادة استثنائية ينص عليها القانون السلوفيني حول الأجانب، بدلا من مقتضيات اتفاقية دبلن السارية. وصفه رئيس الوزراء بإنسان قد استطاع أن يظهر سلوكا حسنا ويندمج في المجتمع.

بموجب اتفاقية دبلن الموقعة بين دول الاتحاد الأوروبي، لا يمكن لطالبي اللجوء التقدم بطلب اللجوء الا في البلد الذي دخلوه أولاً. بناء لهذه الاتفاقية، يجب ترحيل أحمد الشامي الى كرواتيا. لكن رئيس الوزراء السلوفيني يسعى الى حمايته من الترحيل باعتباره نموذجا ناجحا للاندماج في حين هدد حزب المتقاعدين الديمقراطيين المتمثل في حكومة الائتلاف بالانسحاب من الحكومة في حالة تطبيق القواعد الاستثنائية بحق اللاجئ السوري.

من جهة، حذر عضو ذلك الحزب وزير الخارجية كارل إيافيتس من سوء استعمال القواعد الاستثنائية ما قد يؤدي الى انهيار حكومة الائتلاف مع الإشارة الى طلب تقدمه الحزب الديموقراطي السلوفيني المحافظ لسحب الثقة من رئيس الوزراء. وقال ان كرواتيا البلد الذي جاء اللاجئ منه الى سلوفينيا عضو في الاتحاد الأوروبي معربا عن ثقته في اتخاذ قرار عادل بهذا الشأن فيها.