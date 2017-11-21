قراداغ يحقق فوزا غاليا على الجيش الرياضي

باكو، 21 نوفمبر، أذرتاج

تمكن قراداغ لوكباتان زعيم الترتيب من تعزيز موقعه بالتغلب على ضيفه الجيش الرياضي بهدفين مقابل واحد.

وابلغ مراسل أذرتاج أن المباراة نظمت على ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي بإدارة الحكم اصغروف ضمن الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم أمام 350 مشجع. وعاقب الحكم اصغروف 6 لاعبين بالبطاقة الصفراء لمخالفات رياضية مع طرد احدهم بالبطاقة الصفراء الثانية للاحتجاج على قراره.

وأضاف أن منافوف فتح الحساب في د19 وضاعفه الله قولييف في د52 فيما رد عليهما ابراهيملي في د56.

وزاد أن قراداغ لوكباتان ما برح يتزعم الترتيب برصيد 26 نقطة ويتبعه الجيش الرياضي برصيد 17 نقطة ثانيا وميل موغان ثالثا برصيد 16 نقطة. كما يحل شوالان رابعا برصيد 16 نقطة وبناء خامسا برصيد 15 نقطة متقدمين أمام طوران طاووس سادسا برصيد 14 نقطة وخزر سابعا برصيد 12 نقطة وصباح ثامنا 11 نقطة فيما تجمد اقصو إلى المركز التاسع برصيد 11 نقطة وزاقاتالا عاشرا أخيرا برصيد 3 نقاط.

ويتصدر لاعب طوران طاووس صمدوف قائمة الهدافين بتسجيل 8 أهداف ويتبعه تيموروف لاعب الجيش الرياضي والله قولييف لاعب قراداغ بتسجيل 6 اهداف كل منهما.