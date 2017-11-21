زاقاتالا يخسر أمام أقصو

باكو، 21 نوفمبر، أذرتاج

تغلب أقصو ضيفا على زاقاتالا بهدف يتيم ضمن الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

وابلغ مراسل أذرتاج أن المباراة المقامة في إستاد زاقاتالا المركزي بإدارة الحكم نقييف حضرها 200 مشجع.

وأوضح أن الحكم طرد لاعب اقصو اميرجانوف من المباراة بالبطاقة الصفراء الثانية لمخالفة رياضية في د34.

وزاد أن هدف المباراة سجله موسايف في د15 مرماه.

هذا وما برح قراداغ لوكباتان يتزعم الترتيب برصيد 26 نقطة ويتبعه الجيش الرياضي برصيد 17 نقطة ثانيا وميل موغان ثالثا برصيد 16 نقطة. كما يحل شوالان رابعا برصيد 16 نقطة وبناء خامسا برصيد 15 نقطة متقدمين أمام طوران طاووس سادسا برصيد 14 نقطة وخزر سابعا برصيد 12 نقطة وصباح ثامنا 11 نقطة فيما تجمد اقصو إلى المركز التاسع برصيد 11 نقطة وزاقاتالا عاشرا أخيرا برصيد 3 نقاط.

ويتصدر لاعب طوران طاووس صمدوف قائمة الهدافين بتسجيل 8 أهداف ويتبعه تيموروف لاعب الجيش الرياضي والله قولييف لاعب قراداغ بتسجيل 6 اهداف كل منهما.