عقد القمة التنفيذية للفيفا في باكو

باكو، 22 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

عقدت القمة التنفيذية لكرة القدم للفيفا في باكو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الإلكتروني لاتحاد أذربيجان لكرة القدم أنه شارك في القمة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو والأمين العام للفيفا فاطمة سامورا وقادة اتحادات كرة القدم لدول المنطقة القريبة من أذربيجان ومن جملتهم قادة الجمعيات الوطنية في مختلف الاتحادات من أعضاء الهيئة العليا.

كما حضر القمة مشاركو اتحادات كرة القدم من أفغانستان وطاجيكستان وتركمانستان وبنين وتشاد وجيبوتي وأوزبكستان وبيلاروس وجورجيا وكازاخستان ولاتفيا ومولدوفا وأوكرانيا وروسيا.