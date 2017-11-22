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    سياسة


    رئيس لجنة رؤساء هيئة الأركان المشتركة الباكستاني يزور أذربيجان

    ٢٢.١١.٢٠١٧ [١٥‎:٥‎٧]

    باكو، 22 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    سيزور الوفد تحت قيادة رئيس لجنة رؤساء هيئة الأركان المشتركة الباكستاني اللواء زبير محمود حياة أذربيجان.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع أنه من المقرر عقد اجتماعات الوفد الباكستاني في وزارة الدفاع وهياكل الدولة الأخرى.

    ستستمر الزيارة إلى 24 نوفمبر.

    AZERTAG.AZ :رئيس لجنة رؤساء هيئة الأركان المشتركة الباكستاني يزور أذربيجان
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