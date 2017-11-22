نحو 20 منتجع سياحي في قوبا مستعد لاستقبال السياح في الشتاء

قوبا، 22 نوفمبر (أذرتاج).

ستخدم حوالي 20 منتجع للسياح في محافظة قوبا في موسم الشتاء.

أفادت أذرتاج نقلا عن مركز قوبا للاستعلام السياحي ان المراكز والمنتجعات السياحية والهيئات المعنية في قوبا بدأت استعداداتها لاستقبال موسم الشتاء.

تعمل في المحافظة حوالي 40 فندقا ودارا للضيافة اجماليا.

خلال الأشهر التسعة لهذا العام سجّل المركز 7500 طلب إلكتروني ومباشر تقدم به السياح. يختار الضيوف الأجانب أساسا المبيت في بيوت ريفية دون الفنادق ليعيشوا التجربة القروية، يريد السكان المحليون ان يشاركوها معهم. لهذا الغرض قام المركز بتسجيل 17 منزلا ريفيا في أرياف آمصار، آلبان، بيرينجي نوغادي يتمكن السياح من الاستفادة منها مقابل مبلغ مقبول من المال تحدده معايير "الرفاهية" التي توفرها تلك البيوت حيث تراوح كلفة مبيت الليلة الواحدة بين 15-20 مانات. تعرض للضيوف مأكولات بيتية تعدها سيدات البيوت.

أما أسعار الفنادق فإنها تراوح بين 50-80 مانات ليوم واحد وتحتوي على التغذية خلال اليوم وخدمات أخرى.

تعرض لضيوف قوبا 5 وجهات سياحية. قد تؤجل بعض هذه الوجهات في أشهر الشتاء لتجنب المخاطر في الطرق.

كما افتتح "خط ساخن" لخدمة السياح في قوبا. ويمكن الحصول على معلومات مفصلة عن المنتجعات السياحية والوجهات السياحية بالاتصال على رقم 0705307670.