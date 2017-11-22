إنشاء الروبوتات "T-HR3" المخطط إرسالها في مهمات فضائية مستقبلا

باكو، 22 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

يعترف كثير من الناس شركة "تويوتا" بواحدة من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم. ولكن الشركة مهتمة في إنتاج الروبوتات أيضا. كشفت شركة تويوتا اليابانية الجيل الجديد من روبوتاتها "T-HR3" المخطط إرسالها في مهمات فضائية مستقبلا. هذه الروبوتات القادرة على تكرار العديد من حركات الإنسان. ومن الممكن أن تصبح مستقبلا آلات يمكن الاعتماد عليها في المهمات الفضائية لتنفيذ أعمال دقيقة ومهمة لغزو الأقمار والكواكب الأخرى وضمن بيئات تحوي إشعاعات كونية يعجز الإنسان على العمل تحت تأثيرها.