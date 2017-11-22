عقد محادثات بين رئيسي تركيا وإيران في سوتشي

باكو، 22 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

عقدت محادثات بين رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان ونظيره الإيراني حسن روحاني في مدينة سوتشي الروسية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأناضول للأنباء أن الاجتماع انطلق في الساعة 15:50 بالتوقيت المحلي وقد أغلق للصحافة.

عقد الاجتماع الثلاثي بالأزمة السورية بين رؤساء تركيا وروسيا وإيران في تلك المدينة في الساعة 16:40 بالتوقيت المحلي (في الساعة 17:40 بتوقيت باكو).