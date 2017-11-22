رئيس الديوان الرئاسي الأذربيجاني يشارك في الاجتماع الخامس لأمناء مجلس الامن لدول رابطة الدول المستقلة في موسكو

باكو، 22 نوفمبر، أذرتاج

شارك رئيس الديوان الرئاسي الأذربيجاني الاكاديمي رامز مهدييف في الثاني والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني اليوم في الاجتماع الخامس لامناء مجالس الامن لدول رابطة الدول المستقلة المنعقد في مدينة موسكو عاصمة الاتحاد الروسي.

وابلغ مراسل أذرتاج أن الاجتماع بحث مسائل التصدي لانتشار نزعات متطرفة دينية في فضاء رابطة الدول المستقلة وكذلك الأوضاع في جمهورية أفغانستان الإسلامية وتدابير ضمان امن دول منطقة آسيا الوسطى واستمع إلى تقارير متعلقة ببعض جوانب مكافحة الإرهاب الدولي.

والقى رئيس الديوان الرئاسي الأذربيجاني رامز مهدييف تقريرا في الاجتماع تناول فيه تجربة أذربيجان الإيجابية في مجال التصدي للتطرف الديني والتشدد والارهب ومن ضمنها فعاليات البلد في تحسين التشريع المناسب والأنشطة المثمرة لأجهزة انفاذ القانون والأجهزة الخاصة مقدما معلومات مفصلة.

كما عقد رئيس الديوان الرئاسي الأذربيجاني لقاءات ثنائية على هامش الاجتماع الخامس بأمين مجلس الامن الروسي نيقولاي باتروشيف ونائبه رشيد نورغالييف وأمين الدولة لمجلس الامن البلاروسي ستانيسلاف زاس وغيرهما وبحث معهم مسائل تطوير التعاون عن طريق مجالس الامن ووقع على خطة التعاون مع جهاز مجلس الامن الروسي لسنتي 2018-2019م.