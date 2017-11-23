محافظات شمالية أذربيجانية مغطاة بالثلوج

باكو، 23 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

سقط نحو 22 سنتيمترا من الثلج في قرية خيناليق لمحافظة قوبا.

أفادت وكالة أذرتاج أن مناطق جبلية في محافظات قوبا وقوصار وخيزي تشهد تساقط الثلوج ابتداء من 22 نوفمبر.

يبلغ ارتفاع الثلوج المتساقطة في قرية لازا بمحافظة قوصار نحو 19 سم وقرية ألتيآغاج 4 سم بمحافظة خيزي.

يذكر أن حرارة الطقس انخفضت إلى 8 تحت الصفر في قرية خيناليق لمحافظة قوبا لأذربيجان.