الرئيس إلهام علييف يلتقي الأمين العام لحلف الناتو في بروكسل
AzerTAg.az
٢٣.١١.٢٠١٧ [١٣:٠١]
بروكسل، 23 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
وصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم إلى مقر حلف شمال الأطلسي تلبية لدعوة الأمين العام لحلف الناتو جينز ستولتنبرغ وذلك في إطار زيارة العمل إلى مملكة بلجيكا.
أفاد مراسلنا الخاص أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يونس ستولتنبرغ رحب بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.
عقد الاجتماع بين رئيس أذربيجان إلهام علييف والأمين العام للحلف الأطلسي يينس ستولتنبرغ بعد التقاط الصورة الرسمية.
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