تركيا ترغب في تنفيذ مشروع في قرية جوجوق مرجانلي

باكو، 23 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

ترغب تركيا في تنفيذ مشروع للمساهمة في تنمية قرية جوجوق مرجانلي لمحافظة جبرائيل الأذربيجانية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن السفير التركي لدى أذربيجان إركان أوزورال أنه إن الهدف من هذا المشروع هو إنشاء المزرعة لتطوير الزراعة وتربية الحيوانات في جوجوق مرجانلي وإنتاج المنتجات الزراعية هنا. وسيتم توجيه المنتجات التي سيتم إنتاجها في هذه المزرعة إلى السوق المحلية ويمكن تصديرها إلى البلدان الأجنبية في المستقبل.