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    اقتصاد


    البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 24 نوفمبر

    ٢٣.١١.٢٠١٧ [١٧:٥‎٠]

    باكو، 23 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية (المانات) مقابل العملات الأجنبية لـ24 نوفمبر / تشرين الثاني.

    وابلغ مراسل أذرتاج عن بيان البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية (المانات) مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7001 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 24 نوفمبر.

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 24 نوفمبر
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