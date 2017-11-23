زاخاروفا: كلما سوّي نزاع قراباغ أسرع لكان أفضل

موسكو، 23 نوفمبر، أذرتاج

قالت ماريا زاخاروفا اننا نشغف في تسوية نزاع قراباغ الجبلي وكلما تمت تسويته أسرع لكان أفضل وطبعا بناء على الأسس التي نتحدث عنها مرارا.

ونقل مراسل أذرتاج عن زاخاروفا الناطقة باسم الخارجية الروسية قوله في عرض موجز للموضوع في موسكو اليوم إن قضية نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان موضوع من المواضيع الأولوية بالنسبة لروسيا.

وعلقت زاخاروفا كذلك زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف باكو ويريفان مؤخرا قائلة إن «معالجة هذا النزاع أولوية بالنسبة لنا لان هذا الموضوع خاص بالدولتين الصديقتين لنا وبالشعبين اللذين نطور معهما علاقاتنا ونود جدا لو سوّي هذا النزاع في نهاية المطاف».