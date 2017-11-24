عقد مفاوضات بين ممثلي القوات الجوية العسكرية الأذربيجانية والتركية 

باكو، 24 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

أجريت مفاوضات في المقر بين ممثلي القوات الجوية العسكرية الأذربيجانية والتركية في باكو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أنه تم تبادل الآراء حول الوضع الحالي للتعاون في المجال الحربي والتعليم العسكري وآفاق التنمية ومواصفات الخطط المشتركة وغيرها من القضايا في الاجتماع الذي عقد بمشاركة الخبراء.

كما زارت الضيوف الوحدات العسكرية في القوات الجوية العسكرية.