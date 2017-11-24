عقد مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية الأذربيجانية والجورجية

تبليسي، 24 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

التقى رئيس الدائرة الأوروبية الثانية لوزارة الخارجية الأذربيجانية إلقار مختاروف اليوم مع النائب الأول لوزير الخارجية الجورجي داود زالكالياني وذلك في إطار زيارته إلى جمهورية جورجيا.

أفادت وكالة أذرتاج أنه تمت المناقشات عن آفاق تنمية العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية الثنائية ومسائل التعاون في المنظمات الدولية والإقليمية في اطار المشاورات السياسية بين البلدين.

كما تبادل الآراء حول استمرار الاجتماعات وتنظيم الزيارات المتبادلة وتكثيف التجارة وزيادة حجم التجارة.