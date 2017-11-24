موسكو، 24 نوفمبر، أذرتاج بحث رئيس الديوان الرئاسي الأذربيجاني الأكاديمي رامز مهدييف مع أمين مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف المسائل الحالية للتعاون الروسي الأذربيجاني في مجال الأمن فيما وقعا على خطة التعاون الذي ينص على ممارسة الدولتين تشاورات وتبادل المعلومات بين مجلسي الأمن وأجهزة إنفاذ القانون وخبراء الخدمات الخاصة بين البلدين.

AZERTAG.AZ : رئيس الديوان الرئاسي يبحث مع أمين مجلس الأمن الروسي التعاون الأمني مع توقيع خطة التعاون

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