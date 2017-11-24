بيان قمة بروكسل يؤيد بسلامة أراضي دول الشراكة الشرقية وسيادتها عليها للمرة التالية خيبة امل أرمينيا في إدراج بنود توافق مع مصالحها الاحتلالية

بروكسل، 24 نوفمبر، أذرتاج

تبنت قمة الشراكة الشرقية للاتحاد الأوروبي المنعقدة في بروكسل في الرابع والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني اليوم.

وابلغ مراسل أذرتاج أن البيان المشترك يعيد دعمه دعما لا لبس فيه لسلامة أراضي جميع دول الشراكة الشرقية واستقلالاها وسيادتها.

كما يشدد البيان المشترك في البند الآخر على ضرورة معالجة جميع النزاعات الجارية على أراضي بلدان الشراكة الشرقية على أساس معايير ومبادئ القانون الدولي.

وخابت محاولات أرمينيا إدراج بنود توافق مع مصالحها الاحتلالية في هذا البند.

ولفت البيان المشترك لفتا خاصا إلى المشاريع الثنائية ومتعددة الجوانب التي يجري تحقيقها مع بلدان الشراكة الشرقية للاتحاد الأوروبي بمشاركة أذربيجان.