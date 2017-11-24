باكو، 24 نوفمبر (أذرتاج). بعث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ببرقية تعزية لرئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي. وأعرب الرئيس الأذربيجاني عن حزنه العميق والأسى بعد تلقيه نبأ مقتل وإصابة عدد كبير من الناس جراء الهجوم الإرهابي الذي وقع في مسجد الروضة. أدان الرئيس إلهام علييف الإرهاب بشدة مشيرا إلى ضرورة مكافحة الإرهاب بكل أشكاله مكافحة أشد. وأعرب الرئيس إلهام علييف باسمه واسم الشعب الأذربيجاني عن حزنه البالغ ومواساته وتعازيه لنظيره المصري عبدالفتاح السيسي وأسر الضحايا وذويهم وللشعب المصري وتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

AZERTAG.AZ : الرئيس الأذربيجاني يعزي نظيره المصري

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