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    مقتل 11 شخصا وإصابة 21 آخرا إثر حريق داخل فندق "ليوغراند" في باتومي

    ٢٥‎.١١.٢٠١٧ [١٧:٣٦]

    باكو، 25 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    لقي 11 شخصا مصرعهم وأصيب 21 آخرا جراء حريق داخل فندق "ليوغراند" في باتومي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزير الداخلية الجورجية جورجي قاخاريا أن الحريق وقع أمس في الساعة المحلية 20:00. كان مركز الحريق صالون سبا في الفندق.

    قال الوزير إن السلطات تتحقق حاليا من هويات وجنسيات الضحايا.

    وأضاف أنه تم نقل 21 مصابا جراء الحريق إلى المستشفيات المحلية لتلقي العلاج.

    كما أشارت الوزير إلى تمكن رجال الإنقاذ من إجلاء أكثر من 100 شخص من داخل الفندق بينهم سياح وموظفون.

    ولم تكشف السلطات عن أسباب الحريق.

    AZERTAG.AZ :مقتل 11 شخصا وإصابة 21 آخرا إثر حريق داخل فندق "ليوغراند" في باتومي
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