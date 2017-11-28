تارتار، 28 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) وصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم إلى محافظة تارتار. في البداية زار الرئيس إلهام علييف تمثال الزعيم القومي حيدر علييف في مركز المدينة ووضع باقة من الزهور أمامه. تحدث محافظ تارتار مستقيم محمدوف عن أعمال الترميم والتعمير المقامة في المحافظة.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يصل إلى محافظة تارتار

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