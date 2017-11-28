الرئيس إلهام علييف يشارك في حفلات إرساء حجر الأساس والتدشين في صابر آباد

صابر آباد، 28 نوفمبر (أذرتاج).

شارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في حفل إرساء حجر الأساس لمنطقة صناعية في صابر آباد.

قيل ان المنطقة الصناعية تقع في أرض مساحتها الاجمالية 20 هكتار. ستشمل المنطقة على مؤسسات إنتاج معمولات من الصوف ومحلج وإنتاج الأخشاب والمنتجات البلاستيكية والمواد الانشائية، وإنتاج محاصيل زراعية ومركز لوجيستي.

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ثم شارك الرئيس الأذربيجاني في حفل افتتاح متحف علم الدولة في محافظة صابر آباد و قص الرئيس إلهام علييف الشريط الرمزي إيذانا بالافتتاح.

قيل ان أعمال إنشاء المتحف بدأت في فبراير عام 2017 واستكملت في سبتمبر. يتكون مبنى المتحف من قاعتين للمعارض وغرف أخرى. تم تشكيل 6 أقسام في المتحف تعرض فيها خرائط ورايات عهد ملوك (خانيات) في أذربيجان وملابس المقاتلين للقرون الوسطى وشعارات مدن أذربيجانية للقرن التاسع عشر ومسكوكات معدنية قديمة، عملات نقدية، طوابع بريدية وأوسمة وميداليات.

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كما حضر الرئيس إلهام علييف حفل افتتاح مستشفى مركزي في المحافظة.

يستوعب المستشفى 205 سرير. قص الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الشريط الرمزي إيذانا بالافتتاح.

أحاط وزير الصحة أوقطاي شيرعلييف الرئيس الأذربيجانيَ علما بما اجري هناك من اعمال. يقع مبنى المستشفى الجديد في ارض مساحتها الاجمالية 1.2 هكتار . يتألف المستشفى من 3 مبان لكل منها 4 طوابق. بدأت اعمال الانشاء في عام 2012 واستكملت في أكتوبر هذا العام. سيعمل هنا 553 عاملا طبيا منهم 70 طبيبا. تم تزويد كل الغرف بالمعدات الضرورية.

اجتمع الرئيس إلهام علييف مع جماعة من الطاقم الطبي في المستشفى.

في ختام اللقاء التقطت صورة جماعية تذكارية.

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في زيارته الى المحافظة حضر الرئيس إلهام علييف حفل افتتاح الطريق البري بين قالاغاين وموغان كنجلي. قيل ان طول الطريق 60 كم ويربط بـ 15 منطقة سكنية يبلغ عدد سكانها الإجمالي 41 ألف نسمة.

قص الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الشريط الرمزي إيذانا بالافتتاح.

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تفقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف نشاط مزرعة تربية الدواجن في قرية “نظامي" بمحافظة صابر آباد.

أحاط وزير الاقتصاد الأذربيجاني شاهين مصطفايف الرئيسَ الأذربيجانيَ علما بالأعمال المقامة في المزرعة. قال انها مزودة بكل المعدات المتقدمة اللازمة.

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كما شارك الرئيس إلهام علييف في حفل تدشين الطريق البري بين سوقوفوشان وهشيمخانلي في محافظة صابر آباد.

قيل ان الطريق البري الجديد يربط بـ10 منطقة سكنية يقطنها 20 ألف نسمة. ان الطول الإجمالي للطريق 43 كم. تم تركيب أعمدة وإشارات طريق ضرورية عليها.

قص الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الشريط الرمزي إيذانا بالافتتاح.