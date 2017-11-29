الرئيس إلهام علييف يلتقي وفد شركة سيسكو
AzerTAg.az
٢٩.١١.٢٠١٧ [١٥:٠٥]
باكو، 29 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم وفد شركة سيسكو.
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