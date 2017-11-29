شابة أذربيجانية اخترعت مولد الطاقة من ماء المطر وإيفانكا ترامب تشيد بإنجازاتها في القمة الدولية لريادة الاعمال

باكو، 29 نوفمبر (أذرتاج).

تعرض تلميذة الصف التاسع للمدرسة الحاملة اسم الأكاديمية ظريفا علييفا في أذربيجان ريحان جمالوفا (15 عاما) جهازا اخترعته لتوليد الطاقة الكهربائية من ماء المطر في القمة الدولية لريادة الأعمال GES2017 في نسختها الثامنة التي بدأت أعمالها أمس في مركز الدولي للمؤتمرات في حيدر أباد جنوب الهند، وتستمر حتى 30 نوفمبر الجاري.

أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم الأذربيجانية ان المستشار الرسمي العام في البيت الأبيض وممثلة الرئيس الأمريكي في القمة السيدة إيفانكا ترامب أشادت بإنجازات التلميذة الأذربيجانية ريحان جمالوفا في كلمة ألقتها أمام الحضور وقالت: "وتشارك اليوم معنا هنا ريحان جمالوفا وهي من أذربيجان. ريحان تلميذة تبلغ من العمر 15 عاما. لكن عمرها الفتي هذا لم يثنيها عن تأسيس شركتها لصناعة أجهزة لتوليد الطاقة الكهربائية من ماء المطر. للتلميذة ريحان شعار قوي وهو "نوِّر كل مرة بيتا جديدا". ان ذكاءك الباهر وعملك الدؤوب يلهمنا جميعا. أشكرك".

يذكر ان ريحان اخترعت مع أصدقائها ومدرسيها في الفيزياء جهازا مسمى بـ Rainergy لتوليد الطاقة الكهربائية من ماء المطر. يتكون الجهاز من 4 أجزاء رئيسية: جامع ماء المطر، صهريج صغير للمياه، ومولد الكهرباء وبطارية. يملأ جامع ماء المطر الصهريج الصغير بالماء، منها يجري الماء بسرعة كبيرة من خلال مولد الكهرباء. وتخذن البطارية الطاقة الكهربائية وتقلل الضغط على الخطوط الكهربائية وتخلق مصدرا إضافيا للاستفادة من الكهرباء.

تنتج النسخة الحالية للجهاز الكهرباء بقوة 22 واط تقريبا لتضيء 22 لمبة "ليد" وتعمل المخترعة الشابة على زيادة هذه الطاقة.

يذكر ان القمة تجمع تحت سقفها نحو 5000 شخص من أصحاب المشاريع الناشئة والمستثمرين والمشجعين من جميع أنحاء العالم.

وتسعى القمة التي تنظم برعاية الحكومتين الهندية والأميركية، إلى خلق بيئة تمكّن المبتكرين، خصوصاً النساء، من عرض أفكارهم ومناقشتها والاستفادة من النصائح والاستشارات، وإمكانيات التمويل وسبل البحث عن العملاء المستهدفين، وسبل التطوير والإنتاج والانتقال إلى مرحلة التنفيذ. وينشغل المشاركون بعد جلسة الافتتاح بورش عمل لترسيخ البيئة التعاونية لرواد الأعمال، وخلق شبكات للدعم وتبادل الأفكار.