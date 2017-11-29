دوري الدرجة الأولى: جدول الجولة الـ 12 مع ترتيب الأندية

باكو، 29 نوفمبر، أذرتاج

أعلن دوري الدرجة الأولى لكرة القدم عن جدول الجولة الـ 12 لدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم التي تنظم مبارياتها خلال اليومين 3-4 ديسمبر كانون الأول القادم.

وابلغ مراسل أذرتاج أن جميع مباريات الجولة تنطلق في نفس الساعة 14.00.

وأوضح أن الجولة تنطلق بمباراة يحل فيها اقصو ضيفا على خزر فيما تستمر في 4 ديسمبر بمباريات ميل موغان وطوران طاووس وشوالان مع الجيش الرياضي وزاقاتالا مع صباح وقراداغ لوكباتان مع بناء.

وبعد الجولة الـ 11 ما برح قراداغ لوكباتان يتزعم الترتيب برصيد 29 نقطة ويتبعه الجيش الرياضي بفارق 9 نقاط ثانيا وبناء ثالثا برصيد 18 نقطة. كما يحل طوران طاووس رابعا برصيد 17 نقطة وتجمد ميل موغان خامسا برصيد 16 نقطة ويليه شوالان سادسا برصيد 16 نقطة وأقصو سابعا برصيد 14 نقطة وخزر ثامنا 12 نقطة فيما تراجع صباح إلى المركز التاسع برصيد 11 نقطة وزاقاتالا عاشرا أخيرا برصيد 3 نقاط.

ويتصدر لاعب طوران طاووس صمدوف قائمة الهدافين بتسجيل 8 أهداف.