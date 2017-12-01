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    سياسة


    القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 130 مرة

    ٠١.١٢.٢٠١٧ [١٢:٠٤]

    باكو، 1 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 130 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية والرشاشات كبيرة العيار.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قريتي دوفيخ وشاوارشاوان والمرتفعات بمحافظة نيمبريان الأرمينية والمرتفعات بمحافظة إيجيفان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرى كمرلي وفرحلي وقيزيلحاجيلي والمرتفعات بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في قرية موسيسقخ والمرتفعات بمحافظة بيرد الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية قاراوليلر والمرتفعات بمحافظة توفوز الأذربيجانية.

    كما أطلق العدو النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قرية تشيلبورت لمحافظة تارتار وقرى شيخلار وباش قروند وجواهرلي وقاراقاشلي ويوسفجانلي ومرزيلي لمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرية كوراباتكينو بمحافظة خوجاوند الأذربيجانية وقرى أشاغي ويسلي وقوبو ديلاغاردا وقروند وقاراخانبكلي وأشاغي سيد أحمدلي وكردلر وهوراديز لمحافظة فضولي وقريتي نوزقار ومهدلي لمحافظة جبرايل الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظات جورانبوي وتارتار وأغدام وخوجاوند وفضولي وجبرائيل الأذربيجانية على مواقع مختلفة للجيش الأذربيجاني.

    AZERTAG.AZ :القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 130 مرة
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