باكو، 1 ديسمبر / كانون الأمل، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية محمد جواد ظريف.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير خارجية إيران

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