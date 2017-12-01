علي حسنوف: أذربيجان تبدي أهمية كبيرة لتعزيز التضامن الإسلامي

باكو، 1 ديسمبر (أذرتاج).

التقى مساعد رئيس جمهورية أذربيجان في الشئون الاجتماعية السياسية علي حسنوف أعضاء وفد إعلامي مصري رفيع يزور البلد تلبية لدعوة صندوق أورآسيا الدولي للإعلام وجمعية صحفيي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

أفادت أذرتاج ان علي حسنوف قدم للضيوف معلومات مفصلة عن تاريخ أذربيجان و التنمية السريعة التي يشهدها البلد نتيجة مواصلة الرئيس إلهام علييف بنجاح سياسة الدولة التي أسسها الزعيم القومي حيدر علييف.

وقال علي حسنوف ان أذربيجان تبدي أهمية كبيرة لتعزيز التضامن في العالم الإسلامي وتحدث عن بيئة التسامح والتنوع الثقافي الموجود على مر القرون في أذربيجان. ولفت مساعد رئيس الجمهورية الى ان أذربيجان تقوم بترويج وتبليغ نموذجها للتسامح والحوار بين الثقافات والحضارات في العالم بأسره منوها الى النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان أكبر قضية لبلدنا.

وأكد علي حسنوف على ضرورة التعاون بين ممثلي الصحافة للبلدان الإسلامية مشيرا الى أهمية هذا التعاون من حيث تبادل تبليغ إنجازات البلدان والشعوب، وتقديم مشاكلها الى انتباه المجتمع العالمي. ثم رد على أسئلة أعضاء الوفد الإعلامي المصري.

أعرب أعضاء الوفد عن سرورهم على زيارة أذربيجان مبدين شكرهم على هذا اللقاء.

في الختام أهديت الى الضيوف كتب عن الوقائع المتعلقة بسياسة المجزرة والقتل التي انتهجها الأرمن ضد الشعب الأذربيجاني خلال القرنين الأخيرين.

يضم الوفد رئيس تحرير جريدة "الوطن" المصرية محمود مسلم ومدير تحرير جريدة "الوفد" زكي السعدني ورئيس تحرير "الأهرام" علاء ثابت ورئيس تحرير صحيفة "الشروق" المصرية عماد الدين حسين ومدير تحرير جريدة "أخبار اليوم" رفعت فياض ومدير تحرير جريدة "الأهرام" محمد حبيب.