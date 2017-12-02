ارتفاع سعر النفط في الأسواق العالمية

باكو، 1 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

ارتفع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.

تم بيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 58.36 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعها 0.96 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 63.73 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعها قدر 1.10 دولارا.